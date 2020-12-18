رغم سوء حالة الطقس.. ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إنه على رغم من سوء حالة الطقس التى تشهدها المحافظة على مدار اليومين الماضيين إلا أنه تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 18 سفينة.





وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7315 طن تشمل: 197 طن كحول و 6518 طن فوسفات و 600 طن رمل.





وحركة الوارد من البضائع العامة 43477 طن تشمل: 11564 طن ذرة و 23182 طن قمح و 1992 طن صودا و 6518 طن سكر و 221 طن ابلاكاش. ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 640 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و فاصوليا و طماطم و قلقاس ) و حاصلات زراعية ( بصل و سمسم و خس و شطة و ليمون و ريحان و نعناع ) و فواكة ( برتقال و فراولة و بلح و رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب و هولندا و باكستان و ايطاليا و سنغافورة و فرنسا و أسبانيا و فيتنام و انجلترا و هونج كونج و سلوفينيا و اندونيسيا.

بينما أوضح البيان أن عدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2107 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167668 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38878 طنا، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1341 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4354 شاحنة.





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