اتكلم عربي.. مبادرة رئاسية للحفاظ على الهوية وتنمية الروح الوطنية للمصريين بالخارج

-تكلم عربي.. مبادرة رئاسية للحفاظ على الهوية الوطنية

-الهجرة تطلق المبادرة على تيك توك

- اتكلم مصري مبادرة لوزارة الهجرة لأبناء الجيل الثاني والثالت





جاءت مباردة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة برعاية رئاسة الجمهورية، لتهدف الى إعادة اللغة العربية لأبناء مصر في الخارج خاصة الجيلين الثاني الثالث، وذلك ضمن ما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على هوية الطلاب المصريين خاصة والمغتربين بشكل عام.

ويعد الحفاظ على اللغة العربية أمرا هاما بالنسبة للمصريين بالخارج خاصة في ظل التحديات التي تواجههم وتتسبب في طمس هويتهم المصرية ومن منطلق هذا الدور الوطني أعدت وزارة الهجرة برنامجا لذلك يهدف لتعلم الطلاب المصريين في الخارج اللغة العربية خاصة وأنه بعد عدة مؤشرات أظهرت أن أغلب المصريين بشكل عام لا يستطيعون التحدث باللغة العربية وهو ما لمسته وزارة الهجرة خلال الزيارات التي نظمتها الوزارة للمصريين من دول العالم إلى مصر خلال الفترات الماضية.





ليه أتكلم مصري





وزيرة الهجرة في لقاء لها كشفت سبب المبادرة بأنه خلال التواصل مع الشباب المصري بالخارج تم اكتشاف أن أغلبهم لا يُجيد التحدث باللغة العربية، فجاءت فكرة إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية وقبول الآخر، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعليم اللغة العربية البسيطة لأبنائنا بالخارج وكذا تعريفهم بالعادات والتقاليد العربية والمصرية مما يعزز انتماءهم لوطنهم الأم وارتباطهم به، لافتة إلى أننا في مصر والمنطقة العربية نواجه حرب طمس الهوية، وقتل اللغة العربية هو بمثابة قتل للثقافة العربية وقتل للهوية العربية.





اتكلم عربي على تيك توك





كما عززت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية اتكلم عربي بإطلاق حملة على منصة "تيك توك" الإلكترونية كأداة من أدوات الترويج للمبادرة من أجل الوصول لأكبر عدد من أبناء المصريين حول العالم، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.





وبعد إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" على "تيك توك" استطاعت أن تحقق تفاعلا كبيرا حتى وصلت إلى ٨ مليون مشاهدة خلال الساعات الأولى من إطلاقها، كما قامت الوزارة بدعوة المصريين في الخارج وأبنائهم كافة إلى المشاركة في الحملة على منصة "تيك توك"، وإرسال فيديوهات داعمة للمبادرة من أجل نشرها عبر المنصة، وكذلك باستخدام هاشتاج ( #اتكلم_عربي ).





ووضعت الوزارة لينكات منصة "تيك توك" لمن يرغبون في الدخول عليها.





https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/

أو متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي" من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" لمواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرض لها أبناؤنا وأطفالنا في الخارج ولترسيخ الهوية العربية والمصرية الأصيلة في نفوسهم، ثم حظيت المبادرة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون أحد المبادرات القومية التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وليكونوا على دراية كاملة بما يحدث في وطنهم الأم بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

اتكلم مصري



ولم تكن مبادرة اتكلم عربي هي الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على هوية المصريين بالخارج في أكتوبر المضي أطلقت وزارة الهجرة رسميا مبادرة اتكلم مصري، وذلك بعد زيارة عدد من أبناء مصر بالخارج إلى وطنهم وظهر أن العديد منهم يتحدثون اللغة العربية بصعوبة وبعضهم لا يجيدها فعملت الوزارة على إطلاق المبادرة ووضعت لها اطر عديدة للاستفادة منها.

من بين الأدوات التي استخدمتها الوزارة بث فيديوهات تعليم اللغة العربية واستطاع العديد من شباب مصر بالخارج الإستفادة من المبادرة كما اجرت الوزارة مسابقات لمن يستطيعون التحدث باللغة العربية والمصرية بطريقة صحيحة وذلك في إطار التحفيز على تعلم اللغة والحفاظ على الهوية المصرية بين المصريين في الخارج.