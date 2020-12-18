داليا أشرف مذيعة dmc: إحساسي بابن الشهيد غير وحسبي الله في كل شيطان حرم طفل من أبوه

علقت داليا أشرف مذيعة دي إم سي، على مشهد بكائها على الهواء أثناء احتضانها نجل شهيد على الهواء خلال برنامجها الصباحي.





وكتبت "أشرف" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "قابلت أطفال كتير، لكن ابن الشهيد احساسي بيه مختلف، حق الشهيد علينا اننا ناخد بالنا من أولاده لانه ساب ابنه عشان ياخد باله مننا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شيطان اتسبب في حرمان طفل من أبوه، على فكرة عمر هو اللي كان بيطبطب عليا ويهديني".





وكانت قد انهارت الإعلامية داليا أشرف مذيعة دي إم سي، من البكاء واحتضنت الطفل عمر ابن الشهيد أحمد شبراوي، بعد أن تسبب الطفل فى بكاء اللواء طيار أركان حرب عبد المنعم همام أحد أبطال معركة المنصورة الجوية.





وعرضت القناة صورا لتأثر المذيعة خلال عرض صور مع نجل الشهيد البطل أحمد شبراوي.





وخصصت قناة دى إم سي فقرة بعنوان "المذيع الطفل" تضمنت جولة خاصة من متحف القوات الجوية بصحبة أبناء الشهداء.





وقدم فقرة اليوم من البرنامج مع الإعلامية داليا أشرف كل من: عمر أحمد شبراوي (٧سنين) ابن البطل الشهيد أحمد شبراوي من أبطال ملحمة البرث(الجيش) و ياسين (١٥ سنة) ابن البطل الشهيد علي فهمي (الشرطة) و جني(١٣) سنة ابنة البطل الشهيد هشام حسني (القوات الجوية).





وتجول الأطفال الثلاثة مع الإعلامية داليا أشرف، في متحف القوات الجوية وتحدثوا مع اللواء طيار أركان حرب عبد المنعم همام أحد أبطال معركة المنصورة الجوية.





وقال عبد المنعم همام، إن القوات الجوية قامت بأشياء عظيمة فى حرب أكتوبر، ولكن الآن هناك حرب قوية تخوضها القوات المسلحة ضد الإرهابيين.





وأضاف خلال قناة " دى إم سي" ، أن مصر فى الفترة الحالية تواجه عدوا خفيا، فالقضاء على الإرهاب يحتاج لمجهود أكبر.





وبكى عبد المنعم همام، على الهواء أثناء الحديث عن تضحيات رجال القوات المسلحة، وما يقوم به المصريون فى الدفاع عن أرض مصر، وأثناء ذلك قال له عمر أحمد شبراوي "أنت بطل ودافعت عن مصر" وبعد ذلك قام الطفل نجل الشهيد بتقبيل همام على الهواء.



