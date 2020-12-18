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فن

ليلى علوي عن نيللي كريم بعيد ميلادها: فراشة خفيفة الروح والدم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:38 م
نيللي كريم وليلي
نيللي كريم وليلي علوي
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محمد بدران
حرصت الفنانة ليلى علوي، على توجيه رسالة للفنانة نيللي كريم، في عيد ميلادها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت ليلى، صورة "نيللي" وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا جميلة، وتفضلي دايمًا الفراشة خفيفة الروح والدم، وتحققي كل اللي بتحلمي بيه".


وكانت الفنانة نيللي كريم، قد احتفلت بعيد ميلادها، في أحد الأماكن العامة بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وكان من بينهم: يسرا، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل، درة وزوجها، آسر ياسين، ريهام حجاج، مصطفى درويش، وغيرهم.


تحتفل اليوم -الجمعة 18 ديسمبر- الفنانة نيللى كريم بعيد ميلادها الـ46، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1976، وظهرت لأول مرة على الشاشة سنة 1995 كراقصة في المسلسل الشهير "ألف ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان.


بعدها بدأت نيللي كريم بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم "سحر العيون" من إنتاج (2002)، وشاركها البطولة حلا شيحة و عامر منيب. 


ولدت لأب مصري وأم روسية. ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام، حيث أنهت دراستها هناك، ثم عادت وعائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية، وبدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه لتصبح واحدة من أحد أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.


تزوجت مرتين، وأنجبت من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وانجبت ابنتين هما سيليا وكندة، وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما.






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