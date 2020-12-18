محافظ القاهرة: استمرار حملات إغلاق المنشآت حفاظا على الصحة العامة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية مستمرة بكل قوة.





وتابع خلال مداخلة هاتفية الإعلامية دينا عصمت برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" أي قرار تتخذه الدولة عن الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا يكون في مصلحة المواطن أولًا".





وأشار المحافظ إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بشأن إغلاق منشأته لأنه لا يضر نفسه فقط، بل يضر الآخرين، وهذا أمر لن تسمح به الدولة، لأن مصلحة المواطن في الأولى لاهتمامات الدولة".





لفت إلى أن الحملات المستمرة تكون للتأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية، ولابد من المواطنين بالالتزام بجميع القرارات الصادرة حتى لا يتعرضوا لأي مشكلة صحية أو أي مشكلة قانونية."