66 ألف أسرة متضررة.. بكرى لـ وزير المالية: "حل مشكلة مؤقتي الزراعة هتاخد وسام"

أشاد الإعلامى مصطفى بكرى، بما يقدمه الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤكدا أنه دؤوب فى عمله وليس تقليديا، فى اتخاذ القرارات.





وأكد بكري خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، بالرغم من العديد من الصعوبات، إلا أن وزير المالية يراعى فى قراراته الأبعاد الاجتماعية، ويحسب له قدرته على خفض العجز فى الموازنة العامة.





وتابع بكرى قائلا: "ناقص حاجة واحدة يا معالي الوزير مشكلة مؤقتى الزراعة، 66 ألف أسرة غلابة وهتاخد وسام منهم زى وسام كوريا".





ومنح رئيس كوريا الجنوبية «مون جاى. إن»، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ تقديرًا لجهوده المتميزة فى تذليل العقبات وحل المشاكل التى تواجه الشركات والاستثمارات الكورية بمصر.



