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رياضة

بأصوات اللاعبين.. مركز صادم لـ محمد صلاح بـ ترتيب أفضل المهاجمين في 2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:36 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
كشفت الجمعية الدولية للاعبين المحترفين، اليوم الجمعة، عن مراكز اللاعبين في التصويت على التشكيل الأفضل في عام 2020 عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التشكيل الأفضل لعام 2020 بأصوات 15879 لاعبًا من مختلف دول العالم، حيث جاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: سيرجيو راموس - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: كيفن دي بروين - تياجو ألكانتارا - يوشوا كيميتش

خط الهجوم: ليونيل ميسي - روبرت ليفاندوفسكي - كريستيانو رونالدو

وفاز أليسون بيكر بأكبر عدد من الأصوات من قبل اللاعبين في مركز حراسة المرمى، وفاز سيرجيو راموس بأكبر عدد من الأصوات في خط الدفاع، وكيفن دي بروين في  خط الوسط، وليونيل ميسي في خط الهجوم، متفوقًا على ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم.

اختيارات اللاعبين الغريبة لم تقتصر على اختيار ميسي كأفضل مهاجم، بل وصلت لـ وضع محمد صلاح في المركز الثاني عشر في قائمة أفضل اللاعبين في مركز الهجوم رغم قيادته ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي وتسجيله 19 هدفًا الموسم الماضي.

واحتل محمد صلاح المركز السادس في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2020 والمقدمة من الفيفا.
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