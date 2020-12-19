طلاب أولى ثانوي يستأنفون الامتحانات التدريبية بالفلسفة والفيزياء.. اليوم

يستأنف طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، الامتحانات التدريبية الإلكترونية التي يؤدونها عبر التابلت سواء من المدارس أو المنازل برعاية ومتابعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.









يؤدي طلاب أولى ثانوي اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - والفيزياء (ساعة ونصف).







