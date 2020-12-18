صحة البرلمان توضح قدرة مصر لتصبح مركزا إقليميا لصناعة اللقاحات

قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان،إن هناك تطلعات من جانب دولة الإمارات لجعل مصر مركزا لإنتاج اللقاحات بشكل عام ولقاحات ضد فيروس كورونا بشكل خاص في إفريقيا والشرق الأوسط وذلك إيمانا بمجهودات الدولة التي ظهرت في فترة الجائحة في إدراة الأزمة الصحية بإحترافية عالية.









أكد "المشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مصانع اللقاح "فاكسيرا" تمتلك الجاهزية والتأهيل الجيد اللازم لإتخاذ هذه الخطوة، فنحن نمتلك مزيجا هائلا من الكفاءات الطبية والإمكانيات التكنولوجية الحديثة الواجب توفرها في منظومة إنتاج اللقاحات.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة بالفعل بدأت إنشاء مصانع إضافية بهدف التوسيع وزيادة الإنتاجية حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أولي خطوات التشييد، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لدخول مصر مجال تصنيع الدواء بشكل عام.





وتابع النائب، أن هناك إتجاها عالميا تتبعه الدولة في شتي المجالات وأبرزهم القطاع الصحي، وهو تبني إتجاه التصنيع بما يمنحنا ميزة التنافسية في الأسواق العالمية وخروج مصر من حيز الإستيراد.





جاء ذلك بعد أن قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للامارات جاءت فى المقام الأول لنقل شكر الرئيس السيسى للإمارات الشقيقة بعد توريد الدفعة الاولى من فيروس كورونا.





وأوضح مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"،أن زايد بحثت خلال تواجدها خطة توريد الدفعات الخاصة بـ لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، كما استعرضت جهود الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا، الإجراءات التى اتخاذها.





وأضاف المتحدث أن زيارة زايد شملت أيضا مناقشة تطورات الدراسة الإكلينيكية ونتائجها، والتعاون مع الدول لمواجهة الفيروس.









وأكد خالد مجاهد، أن مصر تتطلع أن تصبح مصر مركزا لإنتاج اللقاحات بشكل عام و لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بشكل خاص في إفريقيا والشرق الأوسط.





وتوجهت صباح اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر.