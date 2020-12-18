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محافظات

صحة دمياط: نختار أفضل المستشفيات لمنظومة التأمين الصحى الشامل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:15 م
صحة دمياط نختار افضل
صحة دمياط نختار افضل المستشفيات لمنظومة التامين الصحى الشامل
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زينب الزغبي
قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن المحافظة تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحا أن مديرية الصحة تعقد عدة اجتماعات تمهيدية لمناقشة منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة . 

وأضاف أنه يتم التنسيق بين مديرية الصحة وفرع التامين الصحى بدمياط  حيث يجرى حاليا إعداد دراسة استراتيجية لتطبيق المنظومة بدمياط حيث أن دمياط ضمن المرحلة الثالثة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل طبقا لخطة وزارة الصحة . 

وتابع أنه يجرى اختيار المنشآت الصحية كالمستشفيات والوحدات الصحية والعيادات  التى ستخضع لمنظومة التأمين الصحى الشامل بدمياط من حيث الافضل والأجود وما يتناسب مع معايير المنظومة الجديدة. 

وأوضح أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة هو تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن الدمياطى تغطى متطلبات واحتياجاته وسيكون بمثابة الخطوة الفعالة والهامة لتطوير منظومة الصحة بدمياط بشكل كبير وملحوظ للمريض.

وعقدت مديرية الشئون الصحية بدمياط ، عدد من الاجتماعات لمناقشة كيفية الاستعداد لتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل  وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقرار محافظ دمياط رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة من مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، لوضع الخطة الإستراتيجية لترشيح المنشآت الصحية بالمحافظة والتي ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.


وجاء الاجتماع التحضيري الأول والذي استعرض المعايير العامة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع التوجيه بعرض خطة ترشيح المنشآت الصحية سواء المستشفيات أو الوحدات والمراكز الصحية تأهيلًا لتطابقها مع معايير المنظومة وبما يخدم تطلعات المجتمع الدمياطي العظيم في الحصول على خدمات صحية متميزة ذات جودة. 

 

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