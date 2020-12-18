28 قرية| الكهرباء تكشف خطة تطوير القرى الأكثر احتياجا فى سوهاج

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن القرى الأكثر احتياجا تعانى من وجود شبكات متهالكة وتعدٍ كبير من الكتل السكانية نتج عنه قلة الكفاءة وانقطاعات غير مباشرة للكهرباء.





وأضاف "حمزة" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم والمذاع عبر فضائية اكسترا، أن محافظة سوهاج تمتلك 28 قرية من القرى الأكثر احتياجأ وتم الانتهاء فى المرحلة الأولى منها الخاصة بتحويل الكابلات والعدادات بأعلى الوسائل التكنولوجية.





ونوه بوجود طفرة تعيشها القرى الأكثر احتياجأ فى الفترة الحالية وهناك حالة من التطور مثلما يحدث فى محافظات القاهرة والاسكندرية ، والاستعانة بالعدادت مسبوقة الدفع أسوة بكافة المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية.





ولفت إلى أن وزارة الكهرباء مثلما تهتم بتنفيذ مشروعات تطوير الكابلات والعدادت تهتم أيضأ بالحفاظ على مستوى التطور والمتابعة الدورية ، مشيرأ إلى أن هناك استثمارات ضخمة يتم ضخها فى هذه المشروعات لضمان الجودة.



