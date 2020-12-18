محافظ القاهرة: أبناء الأسمرات أثبتوا نجاحًا كبيرًا في مجال الرياضة

أكد الدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه أجرى مع وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة جولة تفقدية في مدينة الأسمرات تفقدوا فيها مشروعات الأسمرات وجميع الخدمات المقدمة للاهالي.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،"أن أبناء الأسمرات أثبتوا نجاحًا كبيرًا في مجال الرياضة خلال الفترة الماضية.





ولفت إلى أنهم حصلوا على 77 ميدالية ذهبية في رياضة الكونغ فو، و27 حزام كراتيه، وهناك فريق لكرة القدم النسائية»، مضيفًا أنه تم تخريج 205 أفراد من الرجال والنساء من المرحلة الإعدادية في مجال محو الأمية.





وأشار إلى أنه تم الاطمئنان خلال الجولة على أحوال المدينة ومشروع بناء الأماكن الخضارية، لافتًا إلى الانتهاء من إزالة 16 منطقة عشوائية بالكامل، وتسميتها في سبع مشروعات إسكانية مقامة: «أسمرات 1 و2 و3، روض السيدة، المحروسة 1 و2، أهالينا 1 و2، ومساكن بدر».