فرج عامر يطالب بفتح تحقيق مع مخرج مباراة سموحة والاتحاد

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة بتحويل مخرج مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام منافسه الاتحاد السكندري للتحقيق بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.





وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الڤار بادئ بداية صعبة جدا مع سموحة واحدة في مباراة المحلة لمسة يد في الشوط الثاني لم تعاد واتنين في مباراة الاتحاد".





وأضاف: "أرجو أن يتم تحويل مخرجي المبارتين للتحقيق لماذا لم تعاد هذه اللقطات، عايزين الدوري يكون، أكثر انضباطا لمصلحة الجميع".



