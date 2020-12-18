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رياضة

فرج عامر يطالب بفتح تحقيق مع مخرج مباراة سموحة والاتحاد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:07 م
فرج عامر
فرج عامر
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عبدالله هشام
طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة بتحويل مخرج مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام منافسه الاتحاد السكندري للتحقيق بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. 

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الڤار بادئ بداية صعبة جدا مع سموحة واحدة في مباراة المحلة  لمسة يد في الشوط الثاني لم تعاد واتنين في مباراة الاتحاد".

وأضاف: "أرجو أن يتم تحويل مخرجي المبارتين للتحقيق لماذا لم تعاد هذه اللقطات، عايزين الدوري يكون، أكثر انضباطا لمصلحة الجميع".

انتهت مباراة فريقي سموحة والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وافتتح حسام حسن التسجيل لـ سموحة في الدقيقة 29، بعدما مرر له التونسي رفيق كابو الكرة من الجهة اليمنى.

وعادل الإيفواري رزاق سيسيه النتيجة سريعًا للاتحاد في الدقيقة 31 بهدف رائع من صناعة لزميله عمار حمدي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشارك حسام عاشور مع فريقه الجديد الاتحاد السكندري للمرة الأولى، حيث أشركه مدربه حسام حسن كبديل في الدقيقة 83 بدلًا من خالد قمر.

وغاب حسام عاشور عن مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى أمام بيراميدز.

وانتقل حسام عاشور للاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الماضية، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي.
 
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الرابعة في المركز الرابع، وتحصل سموحة على نقطته الثانية ليتواجد في المركز العاشر.
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