خبير طرق يوضح أهمية الدائرى الإقليمى للمدن الجديدة

قال الدكتور محمد الصادق ، خبير الطرق والكبارى ، إن الطريق الدائرى الإقليمى بطول 400 كم ، لافتا إلى أن الطريق الأوسطى عرضه 8 حارات فى كل اتجاه بإجمالى 17 حارة .





وأضاف " الصادق " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم والمذاع عبر فضائية اكسترا ، أن أهمية الطريق الدائرى الإقليمى تعود لطوله 147 كم ويربط المدن الجديدة ببعضها البعض من العبور، الشروق، القاهرة الجديدة ، و منطقة 15 مايو ويفصل بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.