خبير طرق يوضح أهمية الدائرى الإقليمى للمدن الجديدة

قال الدكتور محمد الصادق ، خبير الطرق والكبارى ، إن الطريق الدائرى الإقليمى بطول 400 كم ، لافتا إلى أن الطريق الأوسطى عرضه 8 حارات فى كل اتجاه بإجمالى 17 حارة .
وأضاف " الصادق " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم والمذاع عبر فضائية اكسترا ، أن أهمية الطريق الدائرى الإقليمى تعود لطوله 147 كم ويربط المدن الجديدة ببعضها البعض من العبور، الشروق، القاهرة الجديدة ، و منطقة 15 مايو ويفصل بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
لفت إلى أن الطريق الدائرى الإقليمى يأتى من بلبيس من طريق الشرق وحتى حلوان وكوبرى البدرشين ويتقاطع مع محور الضبعة ويخدم سكان أكتوبر بمسافة ثلاث أربع ساعات للوصول للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع خبير الطرق والكبارى، أن الطرق والمحاور الجديدة تخدم الكثافة السكانية، والعاصمة الإدارية الجديدة وأيضا لخدمة سكان البدرشين الذين يعملون فى مصانع حلوان وأصبح المرور إلى حلوان بطريقة سهلة مقارنة بالسابق بالإضافة لربط المدن الجديدة.