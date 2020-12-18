ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أزهري يشرح علاج ظاهرة ضعف الإيمان بالله

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه ليس من المبالغة في شيء اعتبار ضعف الإيمان ظاهرة تستوجب الوقوف عندها لمعرفة طرق علاجها، فما تشهده وقائع الحياة اليومية في المجتمع الإسلامي يشير بوضوح إلى شيوع هذا المرض الخطير في النفوس واختراقه حجب الأفئدة والقلوب.

أضاف "الدسوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج "المسلمون يتسائلون"، المذاع على قناة "المحور"، أن أولى خطوات علاج ظاهرة ضعف الإيمان تتمثل في تعميق معرفة المسلم بالله تعالى وتوثيق الصلة به سبحانه من خلال العلم اليقيني بعظمة أسمائه الحسنى وصفاته العلى وتبديد حجب الجهل بتلك الأسماء والصفات التي تعتبر السبب الأهم في ضعف الإيمان ونقصانه.  

وتابع: "تنطلق خطوات علاج هذه الظاهرة الخطيرة من أساس عقدي ثابت ومجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ألا وهو اعتقاد أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعات وكثرة العبادات وينقص بالمعصية والغفلة عن الله سبحانه"، مشيرًا إلى أنه لا سبيل لعلاج ضعف الإيمان في القلوب والنفوس دون الأخذ بترياق الاشتغال بالعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إذ أن محبة الله وخشيته وإخلاص العمل له سبحانه ومزج الخوف منه بالرجاء بلا إفراط بأحدهما ولا تفريط في الآخر لا يمكن تحصيله إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دعاء منع المصائب والبلاء

أمين الفتوى: الدعاء للميت غير المسلم جائز شرعًا ولا شيء فيه

دعاء التوكل على الله في الصباح.. تعرف على فضل قوله وأثره

هذا الأمر يعالج الحزن ويزيل الهموم.. الإفتاء توضحه

خطيب المسجد الحرام: من لطف الله بعباده أنه يقدر أرزاقهم بعلمه بمصالحهم لا برغباتهم

لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن والفاتحة أعظم السور؟.. خطيب المسجد الحرام يرد

ترشيحاتنا

الأرامل والأبناء والإخوة.. مزايا واسعة للمستحقين بقانون المعاشات الجديد

قرار مفاجئ من البنتاجون ضد فريق بايدن

ضربة موجعة.. إصابة عمرو السولية أثناء إحماء الأهلي

يعقوب السعدي يعلن فوز الأهلي بجائزة جلوب سوكر.. شاهد

تعرية سيدة الكرم.. النائب العام يتدخل بعد براءة 3 متهمين.. الرئيس السيسي اعتذر لها

يعبر عن أهدف مسيسة ونهج غير متوازن ..مجلس النواب ينتقد قرار البرلمان الأوروبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيح؟.. أسباب زيادة ضربات القلب.. علاج الحموضة بدون أدوية وأهم أسبابها

في عيد ميلاده الـ30.. شاب يلقى مصرعه بسبب مزحة ثقيلة من أصدقائه