هل يجوز قراءة القرآن وأنا أضع «رجل على رجل».. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز قراءة القرآن وواضع رجلى على بعض ؟..سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أنه: يجوز ولكنه خلاف الأدب مع قراءة القرآن، فهناك تكون هذه قعدته المفضلة له، وهناك من يتعمد ان يقعد بهذة الطريقة وهو يقرآ القرآن فهذا يكون خلاف الأدب.





قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الوضوء مخصص لقراءة القرآن أو الصلاة فقط، أما الأذكار فليس لها وضوء مخصص وإن توضأ الشخص قبل الأذكار فله ثواب ذلك أيضا.





وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال ( هل يشترط فى ذكر الله الطهارة أو الوضوء؟)، أنه لا يشترط فى التسبيح أو الذكر عمومًا الطهارة أو الوضوء إلا أنه يجب أن يحرص كل إنسان على أن يكون على وضوء، وللوضوء فضل كبير منها يقى الشخص من الشر والحسد ويبعد عنه الشيطان.





وأشار إلى أن ذكر الله لا يحتاج إلى وضوء، فذكر الله يكون على كل حال إلا أن تكون جنبا، كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم.

هل يجوز الذكر والاستغفار على جنابة





وقال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذكر والاستغفار للجنب جائز، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله.





وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه أن الذكر طمأنينة وسكن وراحة للإنسان المؤمن، ومن اعتاد لسانه على ذكر الله لن يستطيع أن يلجمه بعد ذلك.



