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بين الناس

مدينة الهدى أبوصير بالمرج غارقة في مياه الصرف الصحي.. صور

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد جمال ، القاطن من سكان مدينة الهدى أبوصير في المرج، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد" ، يتضرر فيها من غرق المنطقة في مياه الصرف الصحى.

وقال المواطن في رسالته: "يعاني سكان مدينة الهدى أبو صير بالمرج، من غرق المنطقة فى مياه الصرف الصحى، مما يصيب أكثر من 5 آلاف أسرة بمشاكل وأمراض للمواطنين وخاصة كبار السن والسيدات والاطفال، غير أننا توجهنا إلى المحافظة والحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى دون جدوى".
 
وأضاف: "الصرف الصحى الموجودة بالمنطقة مقامة بالجهود الذاتية وتصب على رشاح عناني وقام الأهالى بإنشاء العديد من الهناجر بالقرب من الرشاح ما أدى إلى تضييق الرشاح وارتفاع منسوب المياه، مما يؤدى الى غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى، والتى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى، فضلا عن تسربها أسفل المنازل وينتج عنها تآكل الأساسات"، مناشدًا المسئولين النظر إلى حال الأهالي بعين الرحمة والعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت حفاظًا على صحة قاطني المنطقة".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01115673752
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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.
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