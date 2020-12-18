فيروس كورونا يهدد بالقضاء على جنس الغوريلا في العالم

حذر دعاة حماية البيئة من أن الغوريلا معرضة لخطر القضاء عليها بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار، يمكن العثور على ما يقرب من نصف غوريلا الجبال في العالم، في متنزه بويندي الوطني الذي لا يمكن اختراقه في أوغندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغوريلا تلتقى بانتظام مع السياح والقرويين والمحافظين على البيئة.

وقالت الطبيبة البيطرية الدكتورة غلاديس كاليما زيكوسوكا لشبكة سي بي سي نيوز: "نتشارك أكثر من 98٪ من المواد الجينية مع الغوريلا ويمكننا بسهولة إصابة بعضنا البعض بالمرض".

وأضافت: "إذا دخل فيروس كورونا إلى الغوريلا، بالطبع، لا يمكنهم التباعد الاجتماعي، سيتم القضاء على المجموعة بأكملها."

فيما أوشك الصيد على القضاء على الغوريلا في أوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن خبراء الحياة البرية ساعدوا في إعادة أعدادهم إلى أكثر من 1000.

في الشهر الماضي، وجدت دراسة أن الأنواع المهددة بالانقراض مثل إنسان الغاب السومطري والغوريلا معرضة بشكل خاص لخطر الإصابة بـ Covid-19، بسبب تشابهها الجيني مع البشر.