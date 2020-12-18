أحمد فايق: تطعيم كل سكان العالم بـ لقاحات كورونا في نهاية 2022

أكد الإعلامي أحمد فايق، أنه لا يمكن تطعيم شعوب العالم خلال 3 أشهر مثلما يزعم البعض، خاصة مع وجود تقديرات علمية بأن قدرة العالم على الصناعة تنص على إمكانية تطعيم 20% من سكان العالم بنهاية عام 2021: «لو ده حصل هنبقى وصلنا لحاجة كبيرة».





وشدد فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، على أن كل ما يشهده العالم من اللقاحات المنتجة مجرد دفعات أولى فقط، ومن ثم فإنها من المستحيل أن تغطي سكان الكرة الأرضية بالكامل.





ونوه إلى أنه من المتوقع أن يجري تطعيم كل سكان الكرة الأرضية في نهاية عام 2022، وانتشرت موجة كورونا في أوروبا بشكل بشع، وهذا أدى إلى أن ألمانيا قررت الإغلاق الكلي بداية من الأمس حتى 10 يناير المقبل، للدرجة التي اضطرتها إلى غلق المدارس، كما أن اليونان تشهد إغلاقا جزئيًا ولا يستطيع المواطن أن يخرج من منزله إلا بعدما يطلب رقمًا خصصته الحكومة، كما أن القائمين على هذا الرقم من حقهم رفض أو قبول طلب المواطنين بالخروج».





وأشار إلى أن إيطاليا حظرت السفر بين المدن تحسبًا للتجمعات الكبيرة التي تشهدها في هذه الفترة من كل عام بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، كما أن إسبانيا حظرت تجمع أكثر من 10 أشخاص، لكن فرنسا قللت إجراءات الغلق لأنها كانت سباقة في فرضها، كما قررت البرتغال فرض حظر التجوال في فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد، كما أن هولندا قررت غلق المحلات غير الضرورية ودور السينما والصالات الرياضية والمدارس من 15 ديسمبر إلى 19 يناير، على أن يسمح للأسر باستضافة ضيفين فقط.