منى الحديدي تكشف تحديات اللغة العربية في الفترة الحالية

قالت الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام وعضو المجلس الأعلى للإعلام، إن هناك تحديات عديدة تواجه اللغة العربية، لافتة الى وجود عائلات تحرص على إلحاق أبنائهم منذ الصفوف الدراسية الأولى على اللغات الأجنبية فضلأ عن وجود وسائل اعلام وترفيه لا تستخدم اللغة العربية السليمة ودخلت عليها بعض التراكيب الأجنبية.





وأضافت "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم والمذاع عبر فضائية اكسترا، أن " سوقية " اللغة تسببت فيها الإعلانات المنتشرة فى العديد من الأماكن والتى يغلب عليها مسميات الأماكن والمطاعم.





وأشارت إلى أن الأسر تحرص على الاستعانة بالمربيات الأجنبيات من جنسيات مختلفة لتنشئة الطفل تجعل منه يبتعد عن اللغة العربية ، لافتة إلى أن الحل لهذه الأزمة محافظة وسائل الاعلام على اللغة العربية والابتعاد عن العامية ، والحفاظ على مخارج الألفاظ.





وتابعت أستاذ الإعلام وعضو المجلس الأعلى للإعلام، أن تطوير السياسة التعليمية فى مناهج الأطفال، تعمل على توطين مبادئ الانتماء ومبادئ الوطنية.



