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ديني

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.. ماذا قال المستشرقون الأجانب عنها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:06 م
اليوم العالمي للغة
اليوم العالمي للغة العربية
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محمد شحتة
في اليوم العالمي للغة العربية، تواصل الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، نشر مقاطع فيديو عن سحر اللغة العربية وجمالها.

وفي مقطع جديد، أوضح الفيديو أنه لم يكن العرب وحدهم هم الذين سحرتهم العربية بجمالها ورونقها، بل إن عددًا كبيرا من الغربيين والمستشرقين سحرهم جمال اللغة العربية وعذوبتها، ومن أبرزهم:

المستشرق الإيطالي كارلو نلينو: "اللغةُ العربية تفوقُ سائرَ اللغاتِ رونقًا وغنًى، ويَعجِز اللسانُ عن وصفِ محاسنها"

المستشرق الفرنسي رينان: "فاقت أخواتها بكثرةِ مفرداتها ودقّةِ معانيها وحسنِ نظامِ مبانيها، ولم يُعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة"

المستشرق النمساوي جوستاف جرونيباوم: "ما من لغة تستطيع أن تطاول اللغة العربية في شرفها، فهي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية"

المستشرق الألماني كارل بروكلمان: "بلغت العربية بفضل القرآن من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا".

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