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رياضة

من الحامول إلى الجبلاية| 7 معلومات عن رئيس لجنة اتحاد الكرة الجديد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:37 م
احمد مجاهد
احمد مجاهد
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يسري غازي
 قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة اتحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة  الماضية.

وسيتولى احمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض، لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعية عمومية.  

وفي وقت سابق صدر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية جديدة تدير شؤون الجبلاية.  

ويعتبر المهندس احمد مجاهد من العناصر التى كرست حياتها للعمل الإدارى فى الجبلاية وتدرجت فى المناصب من الصفر.. وينشر صدى البلد ٧ معلومات عن رئيس اللجنة الثلاثية الجديد الجبلاية التى جاءت على النحو التالي:

- من مواليد الحامول بمحافظة كفر الشيخ و لد في 27 مارس عام 1972

 حصل علي بكالوريوس الهندسة قسم الكيمياء

 عضو مجلس ادارة نادي الحامول

عين رئيسا للنادي في الفترة من 1995 حتي 2011

 عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن الفترة من 2012-2016 

 عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن الفترة من 2016-2020

 عضو لجنة كاس الامم الافريقية 2019 رئيس لجنة شئون اللاعبين سابقا
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