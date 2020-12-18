موعد بدء امتحان الفصل الدراسي الأول بـ تربية حلوان

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان، عن موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 وتشهد الكلية هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي فى أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة الطلاب.





قال مسئولو إدارة شئون الطلاب بكلية التربية بجامعة حلوان لـ"صدى البلد" إن امتحانات منتصف العام الدراسي للطلاب، ستبدأ يوم الأحد 3 يناير 2021 وتستمر حتى تنتهي يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2021 .





وحرصت الكلية في وضعها جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/ 2021 تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لتفادي وقوع أي حالات تكدس او زحام قد يتسبب في إصابة كورونا.





وسبق أن صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لـ صدى البلد، انه من المقرر إقامة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 نهاية يناير 2021 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.





وأشار رئيس جامعة حلوان، الى أنه سيتم عقد امتحانات العملي والشفوي بكليات الجامعة ابتداء من منتصف يناير 2021.