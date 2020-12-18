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محافظات

مليون جنيه شرط جزائي.. الصلح بين عائلتي فايد وسلام بـ السنطة.. صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:59 م
جلسة صلح
جلسة صلح
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احمد علي
عقدت جلسة صلح عرفية بمدينة السنطة في محافظة الغربية بين عائلات " فايد وسلام" وانتهت إلى تصالح الطرفين ونزغ جميع الخلافات. 

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء هاني مدحت مساعد الوزير مدير امن الغربية واللواء محمد عمران مديراداره البحث الجنائى والعميد هيثم الكيلانى رئيس قسم المباحث الجنائية وبالتنسيق مع فرع الأمن بالغربية وتحت اشراف العقيدان احمد كوهيه واحمد الصباحى والمقدم محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة ومعاونيه النقباء حسام قطامش ومصطفى الحو.

شكلت اللجنه بمعرفه العمدة راغب الشرقاوى رئيسا وعضوية كلا من العمد رفعت قطب وأحمد رشاد وناصف سند والسيد أبو حجيجة وماهر منصور وإحمد أبو قشطة وناصر حجاب وبحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة عامر الشوربجي .

واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه.

كما تم الاتفاق على مبلغ مليون جنية شرطا جزائيا يدفعه من يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.

 
وفى نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهم.
مليون جنيه شرط جزائي.. الصلح بين عائلتي فايد وسلام بـ السنطة.. صور
مليون جنيه شرط جزائي.. الصلح بين عائلتي فايد وسلام بـ السنطة.. صور
مليون جنيه شرط جزائي.. الصلح بين عائلتي فايد وسلام بـ السنطة.. صور
مليون جنيه شرط جزائي.. الصلح بين عائلتي فايد وسلام بـ السنطة.. صور
مليون جنيه شرط جزائي.. الصلح بين عائلتي فايد وسلام بـ السنطة.. صور
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