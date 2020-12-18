مليون جنيه شرط جزائي.. الصلح بين عائلتي فايد وسلام بـ السنطة.. صور

عقدت جلسة صلح عرفية بمدينة السنطة في محافظة الغربية بين عائلات " فايد وسلام" وانتهت إلى تصالح الطرفين ونزغ جميع الخلافات.





جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء هاني مدحت مساعد الوزير مدير امن الغربية واللواء محمد عمران مديراداره البحث الجنائى والعميد هيثم الكيلانى رئيس قسم المباحث الجنائية وبالتنسيق مع فرع الأمن بالغربية وتحت اشراف العقيدان احمد كوهيه واحمد الصباحى والمقدم محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة ومعاونيه النقباء حسام قطامش ومصطفى الحو.





شكلت اللجنه بمعرفه العمدة راغب الشرقاوى رئيسا وعضوية كلا من العمد رفعت قطب وأحمد رشاد وناصف سند والسيد أبو حجيجة وماهر منصور وإحمد أبو قشطة وناصر حجاب وبحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة عامر الشوربجي .





واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه.





كما تم الاتفاق على مبلغ مليون جنية شرطا جزائيا يدفعه من يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.



