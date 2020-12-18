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فن

بإطلالة أنيقة.. مصطفى شعبان يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:28 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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محمد بدران

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر مصطفى شعبان في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة وعلق على الصورة قائلًا: "السر مَش انك تصدق الحلم بتاعك السر انك تستعد ليه علشان لما تحققه يبقى واقع مَش مؤقت، أحلم".


ويذكر أن يوسف شعبان شارك في العديد من الأعمال الفنية منها: "مسلسل أبو جبل، وأيوب، ودكتور أمراض نساء، وأبو البنات، ومزاج الخير، والزوجة الرابعة".


يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، الذى عرض فى رمضان قبل الماضى، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.


وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم.


وأعلن المؤلف محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021 الذي يشارك فية مصطفي شعبان.

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