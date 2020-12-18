اجتماعات لا تتوقف.. اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك تبحث عن الإنجاز واستقرار النادي.. فيديو

قال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن هناك اجتماعات كثيرة لا تتوقف للجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي في المرحلة الحالية لكي لا يقع النادي ويظل علي مكانته ويتقدم للأفضل.





وأضاف "سالم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه ليس مع فرضية تعرض الزمالك لتربص الإعلام والدولة تسعي في الوقت الحالي لمساعدة النادي بشتي الطرق.





وتابع رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي في اجتماعات لا تتوقف بحثا عن الإنجاز واستقرار النادي.





واستقبل اللواء عماد عبدالعزيز عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وأمين الصندوق، الإعلامي البحريني ناصر محمد ناصر والإعلامي البحريني محمد إسماعيل عضو الاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية في مقر النادي في حضور عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية للنادي ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.





وقام عبد العزيز بتسليم الوفد الإعلامي البحريني ميدالية ودرع نادي الزمالك على هامش تواجدهم في مقر النادي، مؤكدًا على ترحيبه الكامل بجميع الإعلاميين والأخوة والأشقاء العرب في بلدهم الثاني مصر وناديهم الزمالك.





ومن جانبه أكد الإعلامي ناصر محمد ناصر على سعادته الكبيرة بتواجده داخل مقر نادي الزمالك اليوم، حيث أشاد بحسن الضيافة والاستقبال من اللجنة المكلفة بإدارة النادي.



