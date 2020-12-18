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صاحب مشروع سموم العقارب: استخراج جرام واحد من 1700 عقرب لصناعة الأدوية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف محمد حمدي بشته صاحب مشروع لاستخلاص سموم العقارب وتصديرها للخارج، تفاصيل بدايته وعمله بالمشروع.

وقال بشته خلال برنامج " مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "دي إم سي": "بداية معرفتي بهذا المشروع كانت في كورس تدريبي، وسمعت عن أهمية السموم الطبية واستخداماتها في دول أوروبا وأمريكا، وهذا كان سببا في تغيير حياتي، إضافة إلى رغبتي في أن يكون لديه نشاط حر في استخلاص السموم وتوفيره للجهات الطبية، وتصنيع المصل المضاد لسموم العقارب.

وأشار إلى أنه بدأ البحث عن أماكن تواجد العقارب وطريقة الحصول عليها، ووجد العديد من الصعوبات والتحديات، حتى وصل إلى أحد الصيادين الذين يعملون في هذا المجال، وأخذ منه 100 عقرب، وكان ذلك بهدف التجربة والتعامل مع العقارب، وكسر حاجز الخوف أو الرهبة من التعامل مع العقارب.

وتابع، أن الموضوع صعب جدا في استخلاص السم، ولاستخراج جرام واحد من سم العقارب فإن الأمر يختلف من نوع إلى آخر، فأحد الأنواع يحتاج إلى 1700 عقرب لاستخراج جرام واحد من السم، ويستغرق الأمر من 30 يوما إلى 40 يومًا.

وأشار إلى أن سموم العقارب تستخدم في تصنيع أمصال لدغات العقارب، وهو يصنع أساسا من السم، والبند الثاني هو الصناعات الدوائية والطبية، خاصة التي لها تأثير على المناعة، إضافة إلى استغلال هذه الثروة بطريقة كريمة، مع الحفاظ على التوازن البيئي، حيث يتم تفريخ العقارب وإعادة العقارب الصغيرة إلى الطبيعة مرة أخرى.

ولفت إلى أن هذا الأمر يساعد أيضا في زيادة حجم الصادرات من مصر إلى مختلف دول العالم ما يؤدي إلى زيادة العملة الصعبة.
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