تركيا تتجسس على الجيش اليوناني.. تفاصيل اعتقال موظف بالقنصلية التركية في اليونان

في خطوة تثير مزيدا من الخلاف بين تركيا واليونان، اعتقلت الشرطة اليونانية مسؤولا في القنصلية التركية لاتهامه بالتجسس، كما اعتقلت مواطنا يونانيا آخر يعمل "طباخ" على خلفية الواقعة.





كشفت وسائل إعلام يونانية تفاصيل عملية التجسس الخطيرة، وبطلها سكرتير القنصلية التركية في جزيرة رودس حيث كان يتجسس على البحرية اليونانية وجمع معلومات عسكرية عن الجيش، وفقا لصحيفة "جريك سيتي تايمز" المحلية.





وبحسب الصحيفة فإن سكرتير القنصلية التركية هو مسلم يوناني الأصل يبلغ 35 عاما، بينما يعمل الآخر طاهيا على متن سفينة سياحية تدعى "ستافروس".





وذكرت أن المسؤول بالقنصلية التركية صدر ضده أمر اعتقال بعد ظهور أدلة جديدة تثبت تورطه في عملية التجسس، رغم إنكاره الاتهامات الموجهة إليه.





وبشان التفاصيل، تقول الصحيفة إنه تم العثور خلال عمليات تفتيش منازل الجواسيس المحتملين على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة و4 أجهزة إلكترونية لتخزين المعلومات، وقد تم نقلها إلى مختبرات الطب الشرعي التابعة للشرطة اليونانية.





وعثرت الشرطة في منزل سكرتير القنصلية التركية على 4 أجهزة كمبيوتر، و8 هواتف محمولة، حيث تحقق السلطات في حصول الجوايس على معلومات عن القوات المسلحة اليونانية في بعض الجزر قرب الحدود التركية.





وبحسب الصحيفة، وجدت السلطات رفقة الاثنين المتهمين بالتجسس أكثر من 2500 صورة لغواصات يونانية أثناء رسوها في جزيرة رودس.





في المقابل، اعترف الطباخ البالغ 54 عاما بأنه تم تجنيده من قبل سكرتير القنصلية التركية في رودس، لتقديم معلومات حول تحركات الجيش اليوناني في مجمع ميجيستي بجزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة سواحل تركيا.





وأوضحت أنه من بين الأعمال المكلف بها، الإبلاغ عن التغييرات في حرس الحدود الموجود بجزيرة كاستيلوريزو.





علاوة على ذلك، تجري الدوائر العسكرية في الجيش اليوناني تحقيقات موسعة حول أنشطة الجاسوسين.





وتقول الصحيفة إن المحققين العسكريين لن يعثروا فقط على كمية من المعلومات الضخمة التي يتم نقلها إلى المخابرات التركية، ولكنهم سيكتشفوا المناطق والأماكن التي ركزت فيها الاستخبارات التركية أنشطتها.





من جانبها، تقول الخارجية التركية إن اليونان انتهكت المعاهدات الدولية، عبر اعتقال المواطن اليوناني صباح الدين بايرام، الذي يعمل سكرتيرا في القنصلية.



