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حوادث

تعذيب بكابل كهربائي.. التفاصيل الكاملة لاعتداء أب على طفله بـ قليوب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:43 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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إبراهيم الهوارى
شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية حادثا ماساويا حيث تعدى أب على نجله بالضرب المبرح مستخدما كابل كهربائي لمطالبته بمنحه مبلغا ماليا للذهاب للطبيب للكشف الطبى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بإحالة الطفل للطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، كما أمرت النيابة العامة بتحريات حول الواقعة وملابساتها.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من جدة الطفل "أبو بكر . ا.ع." 13عاما بالصف الثاني الإعدادي باعتداء والد الطفل عليه بالضرب المبرح عن طريق ضربه بكابل كهربائي.

وأشارت جدة الطفل في بلاغها إلى أن والد الطفل اعتدى عليه، بسبب مطالبة الطفل بمصروفات الذهاب لطبيب للعلاج من مرضه فاستشاط الأب غيظا من طلب الطفل وأجهز عليه بكابل كهربائي وضربه ضربا مبرحا على ظهره.

وأضافت: والد الطفل اعتاد على تعذيب أطفاله مثلما كان يقوم بتعذيب ابنتي زوجته على مدار 5 سنوات حتى تم الطلاق بل كان يعذبها أكثر من ذلك ودون أي أسباب"، مشيرة الى أن الطفل أبو بكر وشقيقه عثمان يعيشان معها منذ عام، وأن والدهما كان يدفع لهما 600 جنيه نفقة لكل طفل بطريقة ودية إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح يماطل وعندما ذهب إليه نجله أبو بكر لمطالبته بمبلغ مالى مقابل ثمن الكشف عند أحد الأطباء ضربه ضربا مبرحا. 

وأشارت الجدة إلى أن الأطفال يعانون من تعب نفسي شديد وخوف بسبب ضرب الأب لهم وأنها قامت بالكشف عليهم فأرشدها الأطباء إلى ضرورة عرضهم على طبيب نفسي لأنهم بحاجة إلى تأهيل للخروج من تلك الحالة التي يعانون منها.
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