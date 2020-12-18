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دب باندا يهاجم رجلا ثلجيا في حديقة الحيوان بـ موسكو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:40 م
باندا
باندا
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصد دب باندا يهاجم رجلا ثلجيا في حديقة الحيوان بموسكو.

وهاجم دب باندا كبير في حديقة الحيوان بموسكو رجلا ثلجيا،  وقام موظفو حديقة الحيوان بإيداعه حظيرة الدب.

وصور العاملون في حديقة الحيوان مقطع فيديو أظهر صراعا حقيقيا دار بين الدب وخصمه الثلجي. كما أظهر انتصارا حاسما أحرزه الدب على الرجل الثلجي.

ودمر الدب أولا هيكلا  للرجل الثلجي، ثم بدأ يأكل قطعا من الجزر مثلت أنف الرجل الثلجي وعيونه وأزرار أزيائه. وبعد تناول وجبة لذيذة بدأ في اللعب على الثلج وواصل الصراع مع خصمه الثلجي.











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