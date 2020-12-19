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تعليم

انطلاق ماراثون الانتخابات بحقوق عين شمس.. بعد غد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور محمد صافي وكيل شؤون الطلاب والتعليم بكلية الحقوق بجامعة عين  شمس أن الكلية استقبلت عدد من الطلاب لسحب بطاقات الترشيح الانتخابي للاتحاد الطلابي وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة الطلاب ضد انتشار العدوي بينهم. 

وأوضح " صافي " في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " أن الجولة الأولي للانتخابات وفرز الأسماء بعد غد الأحد بعد أن قام الطلاب بالدعاية الانتخابية وتقديم الطعون ، مؤكدًا أن تلك العملية الانتخابية تسير كل عام بشكل إيجابي وطبيعي ويشارك فيها كافة طلاب الكلية ويشرف عليها لجنة متخصصة من إدارة الكلية لضمان نزاهة الانتخابات. 

وأشار الي أن العملية الانتخابية ستنتهي 25 ديسمبر وفق الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات. 

 وقد قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس،  في تصريحات سابقة له إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث  التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.

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وأوضح ناجي، لـ"صدى البلد"، أن الدراسة تتم بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، لافتا إلى أنه يتابع باستمرار سير العملية التعليمية ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة.


وأشار إلى قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2020/2021، موضحا أنه لإتاحة فرصة للطلاب للاستعداد للامتحانات فإن آخر موعد للمحاضرات يوم 31 ديسمبر.


وأكد أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور .


وفي سياق اخر أصدر  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بمنح العاملين بالجامعة إجازة بالتبادل، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ .


ويمنح العاملون بكل من بالإدارة العامة للجامعة والعاملين بالكليات والوحدات المختلفة إجازة على دفعتين ، الدفعة الأولى اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر الجاري، والدفعة الثانية اعتبارًا من الأحد ٢٧ ديسمبر وحتى الخميس ٣١ من الشهر ذاته. 


يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويستثنى من القرار العاملون بالإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني والإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارة العامة للشئون الإدارية و شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

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