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منوعات

دراسة: فيروس كورونا قاتل أكثر ثلاث مرات من الإنفلونزا الموسمية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت دراسة أن فيروس كورونا، أكثر قدرة  لقتل المرضى في المستشفيات بثلاث مرات أكثر من الإنفلونزا الموسمية.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أشارت المؤشرات المبكرة في بداية الوباء إلى أن الفيروس التاجي كان مميتًا مثل الإنفلونزا، لكن هذه النظرية تم دحضها بشكل شامل منذ ذلك الحين، على الرغم من البيانات التي تظهر أن العدوى لا تشكل تهديدًا كبيرًا لأي شخص باستثناء كبار السن والضعفاء.


تستند الدراسة الأخيرة إلى بيانات وطنية من فرنسا وتكشف تفاصيل دقيقة حول الاختلافات الحقيقية بين الفيروسين.


وتظهر الدراسة أن 15104 من 89530 (16.9 في المائة) من مرضى فيروس كورونا  الذين تمت دراستهم ماتوا أثناء وجودهم في المستشفى، مقارنة بـ 2640 فقط من 45819 (5.8 بالمائة) من مرضى الإنفلونزا الذين تمت دراستهم.


كان معدل الوفيات لفيروس كورونا مرتفعًا بشكل خاص بين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأطفال.


كما وجدت الدراسة الشاملة، التي نُشرت في مجلة The Lancet Respiratory Medicine ، أن مرضى مستشفى Covid-19 من المرجح أن يتم قبولهم في العناية المركزة أكثر من مرضى الأنفلونزا.


تم قبول ما مجموعه 14،585 مريضًا من Covid في وحدة العناية المركزة، بينما احتاج 4926 مريضًا إلى نفس المستوى من الرعاية.  يمثل هؤلاء 16.3 في المائة و 10.8 في المائة من المرضى على التوالي.


وجد الباحثون أيضًا أن متوسط ​​الوقت الذي يقضيه في وحدة العناية المركزة كان ثمانية أيام للإنفلونزا و 15 يومًا لفيروس كورونا.

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