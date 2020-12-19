مبادرة لعزل أعمدة الإنارة بمحيط مدارس كفرشكر

أطلقت مدرسة الزومرنية الابتدائية بإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية مبادرة الزمرونية فيها حاجة حلوة حملة جديدة لتغطية ورفع درجات الأمان لأعمدة الإنارة في القرية بالكامل بتغطيتها بعوازل بلاستيكية في إطار الإجراءات الإحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أمطار الشتاء حرصا علي جميع أهالي القرية وخاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.





وقال سيد جعفر منسق الحملة إن المدرسة بدأت بالفعل وقامت بتغطية كل أعمدة الأنارة بنطاق المدرسة والمنطقة المحيطة بها، كما تعهد أبناء القرية من معلمي المدرسة باستكمال المبادرة وتغطية أعمدة الإنارة كل في نطاق محل سكنه بالقرية.





وأوضح جعفر أن تكلفة تغطية العمود الواحد بمواسير بلاستيك تتكلف 100 جنيه ثمن الخامات فقط أما التركيب فهو تبرع من أعضاء الحملة واهالي القرية مناشدا بسرعة التفاعل مع الحملة لتغطية القرية بالكامل.





من ناحية اخرى عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إجتماعا مع رؤساء لجان الإدارات بالمديرية بحضور سماح ابراهيم وكيل المديرية ومدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية ومدير إدارة التوجيه المالي والإداري ومدير إدارة شئون الطلبة ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة المخازن وجميع رؤساء اللجان داخل الديوان علي مستوي المحافظة.





وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بالقرارات والضوابط القانونية في كافة الإجراءات والالتزام بالقرارات الوزارية والنشرات المنظمة للعمل وسرعة الأداء وكذلك ضرورة الحرص والدقة في أعمال الامتحانات وبحث أي معوقات تعيق سير أعمال الأمتحانات علي مستوي جميع المراحل التعليمية مؤكدا أنه لا تهاون لأي تقصير أو مجاملة في أعمال الامتحانات.





كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا مع مسئولى الإحصاء والتطوير التكنولوجى بالإدارات التعليمية وبحضور عصام جودة مسئول الإحصاء بالمديرية، وسلوى جلال مسئول مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية تمهيدا لاستقبال الاختبارات الإلكترونية التجريبية للصف الأول الثانوى.





وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التواصل التام بين مسئول التطوير والبنية التكنولوجية بالإدارة ومسئول الإحصاء مع الطلاب لحل أى مشكلة تواجه الطلاب موجها بنشر اسم مسئول التطوير ومسئول الإحصاء وأرقام تليفوناتهم على صفحة الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعى لسهولة التواصل معهم.