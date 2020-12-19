ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مبادرة لعزل أعمدة الإنارة بمحيط مدارس كفرشكر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
عزل الاعمدة
عزل الاعمدة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أطلقت مدرسة الزومرنية الابتدائية بإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية مبادرة الزمرونية فيها حاجة حلوة حملة جديدة لتغطية ورفع درجات الأمان لأعمدة الإنارة في القرية بالكامل بتغطيتها بعوازل بلاستيكية في إطار الإجراءات الإحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أمطار الشتاء حرصا علي جميع أهالي القرية وخاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.

وقال سيد جعفر منسق الحملة إن المدرسة بدأت بالفعل وقامت بتغطية كل أعمدة الأنارة بنطاق المدرسة والمنطقة المحيطة بها، كما تعهد أبناء القرية من معلمي المدرسة باستكمال المبادرة وتغطية أعمدة الإنارة كل في نطاق محل سكنه بالقرية.

وأوضح جعفر أن تكلفة تغطية العمود الواحد بمواسير بلاستيك تتكلف 100 جنيه ثمن الخامات فقط أما التركيب فهو تبرع من أعضاء الحملة واهالي القرية مناشدا بسرعة التفاعل مع الحملة لتغطية القرية بالكامل.

من ناحية اخرى عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إجتماعا مع رؤساء لجان الإدارات بالمديرية بحضور سماح ابراهيم وكيل المديرية ومدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية ومدير إدارة التوجيه المالي والإداري ومدير إدارة شئون الطلبة ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة المخازن وجميع رؤساء اللجان داخل الديوان علي مستوي المحافظة.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بالقرارات والضوابط القانونية في كافة الإجراءات والالتزام بالقرارات الوزارية والنشرات المنظمة للعمل وسرعة الأداء وكذلك ضرورة الحرص والدقة  في أعمال الامتحانات وبحث أي معوقات تعيق سير أعمال الأمتحانات علي مستوي جميع المراحل التعليمية مؤكدا أنه لا تهاون لأي تقصير أو مجاملة في أعمال الامتحانات.

كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا مع مسئولى الإحصاء والتطوير التكنولوجى بالإدارات التعليمية وبحضور عصام جودة مسئول الإحصاء بالمديرية، وسلوى جلال مسئول مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية تمهيدا لاستقبال الاختبارات الإلكترونية التجريبية للصف الأول الثانوى.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التواصل التام بين مسئول التطوير والبنية التكنولوجية بالإدارة ومسئول الإحصاء مع الطلاب لحل أى مشكلة تواجه الطلاب موجها بنشر اسم مسئول التطوير ومسئول الإحصاء وأرقام تليفوناتهم على صفحة الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعى لسهولة التواصل معهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادا للعام الدراسي.. تعليم الفيوم: تدريب للمعلمين على منصات التواصل Edmodo بطامية

وكيل تعليم قنا يشدد على وضع كلمات سر للسيارات الذكية بالمدارس

تعليم بني سويف: الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

تعليم القليوبية: نشر أرقام هواتف مسئولي التطوير التكنولوجي للتواصل مع الطلاب

وكيل تعليم القليوبية يتفقد سير العملية التعليمية بالخانكة

غلق وتشميع 6 سناتر للدروس الخصوصية بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

صورة لافتة.. شيرين عبد الوهاب تظهر بعد شائعات طلاقها

متفقناش على كدا.. خالد الصاوي يرفض طلبا لـ أبلة فاهيتا على الهواء

امرأة سعيدة الحظ تكتشف ثروة داخل غرفة سرية في منزلها.. فيديو

حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق

إيطاليا تفرض حجرا صحيا شاملا حتى 6 يناير المقبل

المفتي: لا يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد.. فيديو

Advertisements

تعرية سيدة الكرم.. النائب العام يتدخل بعد براءة 3 متهمين.. الرئيس السيسي اعتذر لها

بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية.. تعليق قوي من طارق يحيى

زوجة أحمد عدوية: لم يتعرض لاعتداء جنسي ؜وحملت منه بعد الحادثة

أبوس رجلك سيبني أنا حامل.. السيدة المغتصبة أمام زوجها تكشف تفاصيل الحادثة

مفتى الجمهورية: الكلب طاهر ولعابه لا يبطل الوضوء..فيديو

رد عنيف من النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

الموجة الثانية من كورونا .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح لتقوية جهاز المناعة

قفزة في عدد الوفيات بفيروس كورونا بـ مصر

بالعند في واحد مبحبوش.. الحضري يهنئ أحمد مجاهد برئاسة اتحاد الكرة

بعد احتفالها بعيد زواجهما.. 10 صور مثيرة تجمع بين ياسمين صبري وأبو هشيمة

سيراميكا كليوباترا الثاني والزمالك الرابع| اِعرف ترتيب الدوري المصري بعد تصدر الأهلي

اللي حصل مينفعش.. أحمد شوبير ينتقد موقف فيفا من تغيير لجنة إدارة اتحاد الكرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أخطاء تقع فيها العروس عند اختيار فستان الزفاف

فوائد لا تعلمها عن تناول الجزر

أم تتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بعد مقتلها على يد عشيقها.. تفاصيل