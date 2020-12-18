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إبراهيم عيسى: كل أرقام الصحفيين والشبكات الأمريكية الشهيرة موجودة لدى الإخوان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:55 م
ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي
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عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تنظيم الإخوان أقوى وأكثر نفاذا فى أمريكا ويوجد لوبي إخواني فى الولايات المتحدة لديه قدرات نافذة لمراكز الأبحاث والدراسات وتقوم بتمويلها بدعوى تمويل العلم والدراسات ولكن الغرض الأساسي هو شراء ولاء النخبة فى وسائل الإعلام.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية، تشكل الرأي العام الأمريكي وعلاقته بالدولة، سواء مع تفاصيلها الداخلية أو العالم، لافتا إلى أن الإعلام فى دول أوروبا وأمريكا مؤثر ونافذ ولاعب دور مؤثر.

وتابع: "تنظيم الإخوان بيعرف يبيع للأمريكان نفسه ويدعى أنه إسلامي معتدل ويؤمن بالديمقراطية وأنه متعذب ومسجون فى مصر، وبيعرف يبيع ده وعارف يبعيه لمين، والإخوان عموما بيتكلموا انجليزي غير العربي، وبياناتهم باللغة الإنجليزية للتصدير والوصول إلى الغرب، فيما تختلف بياناتهم باللغة العربية".

وأكمل: "الإخوان ناجحون أنهم يخاطبون الإعلام وشخصياته، وكل صحفيين ومحرري المواقع الأمريكية والشبكات التليفزيونية المعروفة يوجد أرقامهم عند اللي بيدير أجندة الإخوان، والإخوان لديهم أجندة بأرقام العاملين فى الصحف والإعلام الأمريكي".
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