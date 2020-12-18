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رياضة

محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة 13 من البريميرليج

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:50 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
تواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول، في التشكيل المثالي للجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لشبكة الإحصائيات Who scored.

ونشرت شبكة الإحصائيات Who scored، التشكيل المثالي للجولة الثالثة عشرة من البريميرليج بحسب تقييم اللاعبين في المباريات التي خاضوها، وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: نيك بوبي

خط الدفاع: كوفال - ويبستر - تاروفسكي - أليوسكي

خط الوسط: محمد صلاح - إلكاي جوندوجان - بودينيسيه - ماركوس راشفورد

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو - ماكجولدريك

ونجح محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للفوز على نظيره توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة عشرة، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول.
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