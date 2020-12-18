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فن

صورة لافتة.. شيرين عبد الوهاب تظهر بعد شائعات طلاقها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:52 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب - حسام حبيب
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سعيد فراج
نشر الماكيير الشهير علاء التونسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيها بعد لمسات «التونسي» بوضع المكياج بعناية. 

ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخير، جاء بعد فترة من الاختفاء عن الأنظار، وهو أول ظهور لها بعد شائعات الطلاق والخلافات مع زوجها الفنان حسام حبيب، والتي لاحقتهما خلال الفترة الأخيرة. 

وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا إعلاميًا اسكتت فيه الجدل حول تناول قصة كفاحها في مسلسل يحمل اسم «لؤلؤ»، نافية ذلك تمامًا بعد أن تم نشر عدد من الأخبار غير الدقيقة حول هذا المسلسل مؤخرًا. 

وجاء في نص البيان: «تنفي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها صرحت بعمل أي مسلسل تليفزيوني عن سيرتها، وأن ما يتردد من ربط بينها وبين أي مسلسل عنها مجرد من الصحة». 

وتابع بيان شيرين عبد الوهاب: «وتؤكد الفنانة أنها مازالت في أوج عطائها الفني حيث لا يجب أن تتحدث عنه حاليًا، إلا أغانيها، كما تؤكد أنها لن تسمح بالإتجار باسمها تحت أي مسمى». 

واختتم بيان شيرين عبد الوهاب: «يحذر مكتب المستشار القانوني لها من عواقب استباحة اسم الفنانة للترويج لمسلسل يسعى صناعه إلى الدعاية له بممارسة يعاقب عليها القانون، وهي الإعلان بما هو كاذب بما يستوجب المساءلة القانونية». 

جاء ذلك بعدما تناقلت عدد من وسائل الإعلام خبر عن تشابه مسلسل "لؤلؤ" مع قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الذي وصفه مصدر بالعمل بـ "كلام غير الدقيق". 

وأشار إلى أن المسلسل يتحدث عن قصة صعود مطربة في ظروف صعبة هو ربما الذي أدي إلى مثل هذا اللغط. 
شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب
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