ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد شريف: الفوز على غزل المحلة دفعة كبيرة قبل رحلة النيجر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:59 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عبر محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على غزل المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال شريف إنه يسعى دائمًا إلى تقديم أفضل ما لديه ليكون إضافة إلى الفريق، وقد حالفه التوفيق في الكرة التي سجل منها هدف المباراة الأول وكذلك هدفه الشخصي الثاني والثالث في المباراة، مشيرًا إلى أن أداء الأهلي كان مميزًا خاصة في الشوط الثاني، وحصد النقاط الثلاث.

وأكد أنه كلاعب محترف جاهز للمشاركة في أي مركز يراه الجهاز الفني، خاصة أن الفريق لديه طموحات كبيرة بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، سواء على الصعيدين القاري أو المحلي.

وأضاف شريف أن الأهلي يلعب دائمًا على تحقيق الانتصار، وقد منح الفوز دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى النيجر لبدء مشوار دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الأهلي لديه رغبة كبيرة في الفوز بالبطولة الإفريقية العاشرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من الذاكرة .. غزل المحلة بطل الدوري المصري الممتاز

شاهد.. كواليس تتويج سيدات سلة الأهلي ببطولة منطقة القاهرة واحتفالات اللقب

بعيدا عن الزمالك.. الأهلي خسر كأس مصر 6 مرات

سيد عبد الحفيظ: هذه مكاسب الفوز على المقاصة ونستعد بقوة للقاء غزل المحلة

توقعات الجماهير لمواجهتي الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري.. فيديو

الليلة .. الأهلي يواجه "زعيم الفلاحين" غزل المحلة بدون موسيماني بحثا عن الصدارة

ترشيحاتنا

عمرو وهبي عن اختيار أحمد مجاهد: اتحاد الكرة له صنايعيته

اجتماعات لا تتوقف.. اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك تبحث عن الإنجاز واستقرار النادي.. فيديو

فيثاغورس صاحب أشهر نظرية تدرّس في الرياضيات قتلته الفاصوليا

مذيعة دي إم سي تنهار من البكاء وتحضن نجل الشهيد شبراوي.. فيديو

السودان يتخذ إجراءً عاجلًا تحسبا لأضرار تشغيل سد النهضة

الأهلي في الصورة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب يربح 20 مليون دولار في لحظات.. اِعرف القصة

لينكون تطرح تحديثا جديدا للسيارة نافيجيتور 2022 Lincoln navigator.. صور

دراسة تكشف قوة تأثير فيروس كورونا على الدماغ