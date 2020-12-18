إبراهيم عيسى: مرشد الإخوان لو قال لأنصاره الأفيال تطير لصدقوه

قال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، إن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية يدينون بالولاء والطاعة العمياء لمرشد الإخوان منذ بدايتها وحتى الآن.





وأضاف: "الإخوان لو قال لهم مرشد الإخوان إن الأفيال تطير هيصدقوا"، محذرا من المؤامرات الإخوانية ومحاولة ترويج الأكاذيب لإفساد العلاقة بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة.





وأوضح إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ستكون مختلفة عن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مؤكدا أن الطرفين كانا مختلفين على طبيعة الأوضاع في مصر عقب ثورة 25 يناير وعدم رغبة بايدن في التخلي عن مبارك مقابل دعم الإخوان.





واستشهد إبراهيم عيسى، على كلامه بما وثقته هيلاري كلينتون فى مذكراتها قائلا "هيلاري كلينتون قالت في مذكراتها أنها قلقة هي وبايدن من التأييد المطلق والعلانية الأمريكية لما جرى فى التحرير"، مطالبا التعامل بحكمة ورشاد مع النظام الأمريكي الجديد.