بـ 10 لاعبين.. العين يفوز 2-1 على النصر بالدوري الإماراتي

نجح نادي العين في الفوز على مضيفه النصر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب "آل مكتوم" بنادي النصر، في ختام مواجهات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي"، ليحقق الانتصار بعد تعادل وخسارة في الجولتين الماضيتين.





انتهى الشوط الأول بتقدم العين بهدف احرزه محمد عبد الرحمن في الدقيقة 36.





وتعرض بندر الأحبابي لاعب العين للطرد المباشر في الدقيقة 23 بعد تدخله العنيف ضد حارس النصر.





في الشوط الثاني، تمكن رافائيل بيريرا من تسجيل هدف العين الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يحرز الياباني شيوتاني في مرماه هدف النصر بالدقيقة 70.





وبهذه النتيجة ، يحتل نادي العين المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر، فيما يتواجد فريق النصر فى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.