داعية إسلامي يكشف فكرة مشروع وقف النخيل

كشف الدكتور أحمد صبري، الداعية الإسلامي، أن مؤسسة "نبض الحياة" هي مؤسسة خيرية قائمة على العمل الخيري من الألف إلى الياء ومتخصصة بنسبة 90% فى بناء المساجد وتوصيل المياه، مشيرًا إلى أنه طوال وأثناء العمل الخيري في قلق مستمر من عدم استكمال العمل الخيري سواء في توصيل المياه للفقراء والمساكين وغير القادرين ماديًا أو خلال بناء المساجد من التوقف نتيجة للتمويل المادي.





وأضاف "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "أما بعد"، المذاع على قناة "المحور"، أنه أثناء أحد الاجتماعات للمؤسسة الخيرية طالعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع بناء 5 ملايين نخلة، وكانت فكرة الرئيس السيسي الهدف الأكبر في تنفيذ مشروع وقف النخيل وأنه مشروع كبير وممكن أن يُفيدنا بمشروع ضخم ويأتي منه فائدة عظيمة.





وتابع: "ذهبنا إلى مركز بحوث الزراعة بوزارة الزراعة وتحديدًا قسم النخيل لتنفيذ فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي في تنفيذ مشروع وقف النخيل"، مشيرًا إلى أن العاملين في البحوث الزراعية استقبلونا بترحاب شديد وعرضوا علينا أنواع النخيل وأفضلهم للتربة المصرية ومنهم أنواع البرحي، والمجدول ويعد من أفضل أنواع التمور ويصل ثمن الكيلو في السوق إلى 120 جنيها.