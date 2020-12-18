ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نجيب ساويرس يطالب بالسماح باحتفالات رأس السنة دون حظر كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:41 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
Advertisements
محمد بدران
طالب المهندس نجيب ساويرس الحكومات في العالم باستثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر والقيود المفروضة بسبب  فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

وكتب ساويرس قائلًا "‏على الحكومات في العالم كله استثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر الخاص لكورونا لأننا لا نحتفل بالسنة الجديدة فقط بل بنهاية هذه السنة التعيسة المحزنة بكل ما تسببت فيه من مرض وخراب !!! بصراحة سنة تقرف".

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شدد خلال اجتماع لجنة مواجهة كورونا يوم الأربعاء الماضي، على استمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.


وأضاف مدبولي بأنه يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يساعد في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.​


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مليار جنيه اضافية لمواجهة كورونا.. الحكومة: استمرار إغلاق دور المناسبات والسناتر وحظر سرادقات العزاء

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا".. استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.. وإرجاء انعقاد الجمعيات العمومية في الهيئات الشبابية والرياضية

برلماني: قرارات الحكومة الخاصة بكورونا تأتي في مصلحة الوطن والمواطنين

الحكومة تتعاقد مع شركة جافي للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

تحصيل غرامة فورية لغير مرتدي الكمامات.. الحكومة تحذر المواطنين

برلمانية: الدولة أدارت الموجة الأولى من كورونا بامتياز وفقا لإجراءات مدروسة

ترشيحاتنا

أعرض طريق بالشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي

كان خفي.. مساعد مدرب الأهلي يكشف دور موسيماني في مباراة غزل المحلة

نجيب ساويرس يطالب بالسماح باحتفالات رأس السنة دون حظر كورونا

بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية.. تعليق قوي من طارق يحيى

بأصوات اللاعبين.. مركز صادم لـ محمد صلاح بـ ترتيب أفضل المهاجمين في 2020

مفاجآت في تعذيب طفل الهرم.. النيابة تكشف هوية والديه من صحيفة السوابق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون