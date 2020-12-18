نجيب ساويرس يطالب بالسماح باحتفالات رأس السنة دون حظر كورونا

طالب المهندس نجيب ساويرس الحكومات في العالم باستثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".





وكتب ساويرس قائلًا "‏على الحكومات في العالم كله استثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر الخاص لكورونا لأننا لا نحتفل بالسنة الجديدة فقط بل بنهاية هذه السنة التعيسة المحزنة بكل ما تسببت فيه من مرض وخراب !!! بصراحة سنة تقرف".





جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شدد خلال اجتماع لجنة مواجهة كورونا يوم الأربعاء الماضي، على استمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.









وأضاف مدبولي بأنه يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يساعد في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.​







