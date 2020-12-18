حقيقة وفاة غواص صرف صحي أثناء أداء عمله بدمنهور

نفى بسام فتحي فطيم المتحدث الرسمي لشركة المياه والصرف الصحي بالبحيرة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة غواص صرف صحي، صباح اليوم الجمعة، أثناء أداء عمله بإحدى البيارات بمدينة دمنهور، بعدما تعرض لحالة اختناق داخل البيارة وغرق إثرها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، تحت تصرف النيابة.





وأكد المتحدث الرسمي لشركة المياه والصرف الصحي بالبحيرة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العامل المذكورة يدعى "كرم سعيد 42 سنة"، يعمل غواص صرف صحي بالبحيرة، وبحالة صحية جيدة ولم يتعرض للغرق أثناء عمله كما تم نشره خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





وطالب المتحدث الرسمي، تحري الدقة قبل تداول الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الإعلام له دور كبير في توعية وتوجيه المجتمع وهذه المسؤولية تحتاج إلى الحرص الشديد في التعامل في نشر أي معلومة، لأنه في حال نشر معلومات غير موثقة تؤدى إلى ارتباك المجتمع، وبالتالي يجب الرجوع إلى مصادر المعلومات الموثقة للتأكد من صحة أي معلومات قبل نشرها إعلاميا.





وكان قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر وفاة غواص صرف صحي بالبحيرة، بعد إصابته باسفكسيا الغرق داخل بيارة صرف صحي كبيرة بمدينة دمنهور، وذلك أثناء مهام عمله، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى دمنهور العام، تحت تصرف النيابة.





اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز



