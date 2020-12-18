أحمد دياب يوجه رسالة هامة للكاف بخصوص منتخب الشباب

قال الإعلامي أحمد دياب، إن ما حدث مع منتخب الشباب لكرة القدم في تونس يسمى فضيحة كروية عالمية وأفريقية، موضحا أن الكاف تتعامل بطريقة غريبة مع المنتخب.





وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن لاعبي المنتخب فى لقاء اليوم مع منتخب تونس قاموا بالنزل لأرض المعلب ثم بعد أكثر من ساعة من الانتظار تم أصدرا قرار بالإلغاء.





وأوضح أن المسحات التى تمت لـ لاعبي المنتخب بها تضارب، فهناك مسحة تؤكدًا أن عينة اللاعب سلبية وبعد ذلك إيجابية ثم بعد ذلك سلبية ولا يشارك.





ولفت إلى أنه كان يتمنى أن تؤجل مباراة المنتخب بدلا من قرار الانسحاب وأشار إلى أن، ما تم مع المنتخب سيحرم هذا الجيل من المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية وأيضا الوصول لكأس العالم، وطالب من الكاف بتحديد موعد لكي يلعب المنتخب بدلا من الحرمان.



