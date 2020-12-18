ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد دياب يوجه رسالة هامة للكاف بخصوص منتخب الشباب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:40 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد دياب، إن ما حدث مع منتخب الشباب لكرة القدم في تونس يسمى فضيحة كروية عالمية وأفريقية، موضحا أن الكاف تتعامل بطريقة غريبة مع المنتخب.

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن لاعبي المنتخب فى لقاء اليوم مع منتخب تونس قاموا بالنزل لأرض المعلب ثم بعد أكثر من ساعة من الانتظار تم أصدرا قرار بالإلغاء.

وأوضح أن المسحات التى تمت لـ لاعبي المنتخب بها تضارب، فهناك مسحة تؤكدًا أن عينة اللاعب سلبية وبعد ذلك إيجابية ثم بعد ذلك سلبية ولا يشارك.

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن تؤجل مباراة المنتخب بدلا من قرار الانسحاب وأشار إلى أن، ما تم مع المنتخب سيحرم هذا الجيل من المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية وأيضا الوصول لكأس العالم، وطالب من الكاف بتحديد موعد لكي يلعب المنتخب بدلا من الحرمان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شباب مصر يودع دورة تونس.. ننشر أسماء المصابين الجدد بـ كورونا في منتخب الشباب

الانسحاب أصبح مؤكد.. شوبير يعلق على إصابة لاعبين جدد من منتخب الشباب بـ كورونا

عصام عبدالفتاح: محاولات لإجراء مسحة كورونا جديدة لمنتخب الشباب

نبيل الحلفاوي يعلق على إصابة لاعبين جديدين من منتخب الشباب بكورونا

ساسي: لم أساعد منتخب مصر للشباب ماليا.. نقلت المبلغ فقط

عصام عبدالفتاح يزف بشرى سارة عن منتخب الشباب في تونس

ترشيحاتنا

مصادفة غريبة لـ نبيل الحلفاوي تحققت في مباراة الأهلي وغزل المحلة

مصطفى بكري: قمة ثلاثية بين قادة دول عربية خلال ساعات

فرج عامر يطالب بفتح تحقيق مع مخرج مباراة سموحة والاتحاد

3 ملفات في انتظار أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

رسميا .. الكاف يلغي مباراة منتخب مصر أمام تونس

سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون