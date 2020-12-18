أخبار الفن| حالة محمد منير الصحية.. ظهور صادم لـ فيفي عبده.. ماذا فعلت شيرين عبد الوهاب بعد شائعة طلاقها؟

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة ، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:





استعاد النجم الكبير الكينج محمد منير، نشاطه بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله لسرعة انجاز البومه الجديد باب الجمال.

وقال الكينج في تصريحات صحفية: تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية وادرك واعلم انها من باب محبتكم ولهذا أردت طمأنه الجميع اني بخير وسأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد باب الجمال الذي سيتم طرحه الاسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال.





نشر الفنان أوس أوس -نجم فريق مسرح مصر- صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها بصحبة الكينج محمد منير، الذي توسط باقي نجوم الفريق.





نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه من غرفتها وتوجه رسالة تطمئن بها متابعيها على حالتها الصحية، وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالتها الصحية، والتي روجت إلى وفاتها أيضًا.

وعلقت فيفي عبده، على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا أنا بطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله كلامي بيقولوا عليه ده كذب منهم لله وأكتفي بهذا القدر».





نشر الماكيير الشهير علاء التونسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيها بعد لمسات «التونسي» بوضع المكياج بعناية.





ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخير، جاء بعد فترة من الاختفاء عن الأنظار، وهو أول ظهور لها بعد شائعات الطلاق والخلافات مع زوجها الفنان حسام حبيب، والتي لاحقتهما خلال الفترة الأخيرة.





فاعل العديد من متابعي الفنان نبيل الحلفاوي، مع تغريدته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي توقع فيها مجريات مباراة الأهلي مع غزل المحلة، بالدوري العام المصري، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته ببداية المباراة: «لو هدف في بدايات الشوط هتخلص ٣ لو فضلوا يضيعوا هيبقى الفوز بهدف واحد بالعافية»، ليتحقق توقعه للمباراة بالفعل.



