فنادق الغردقة استعدت لرأس السنة.. معدلات رحلات الطيران الوافد لمطار مرسى علم تتضاعف لـ12 رحلة أسبوعيا

استعدت فنادق ومنتجعات محافظة البحر الاحمر السياحية لاستقبال رأس السنة والعام الجديد حيث جهز كل فندق عروض وخيم كبرى لتنظيم حفلات كبرى داخل كل فندق تشمل عروض بجانب كل ما يخص الفلكلور المصري من رقصات بالإضافة الى فلكور البحر الأحمر وهو فرق السمسمية التي ارتفع أسعار حجزها خاصة بعد زيادة الاقبال عليها كما ان هناك عدد من الفنادق أعلنت عن تنظم احتفالات صباحية فترات حتى الصباح وهو تكون على شواطئها وفى مناطق السفارى وتزينت جميع الفنادق بأشجار الكريسماس التي أضاءت صالات الاستقبال بالفنادق والمطارات كى تكون المشهد الاول الذى يرونة السياح فور وصولهم للغردقة وأطلقت فنادق الغردقة عروضا ترويجية لجذب السياح المصريين والأجانب، خلال احتفالات رأس .

وكشف مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي عن ارتفاع عدد الرحلات السياحية القادمة من بولندى مؤكدا أن هناك 5 رحلات بولندية ستصل بداية من الأسبوع المقبل إلى مطار الغردقة، بجانب الطيران الأوكرانى والسويسرى والبيلا روسى والصربى وأضاف المصدر أنه غدا اول رحلة تابعة لشركة ايزى جيت من بيرلين واول رحلة ايركايرو من فرانكفورت قادمة الي مطار الغردقة.

كما كشفت مصادر بمطار مرسى علم الدولي، أن حسب الجداول المعلنة لحركة الطيران خلال الأسبوع المقبل هناك ارتفاع فى معدلات الوصول الأسبوعية للمطار من 6 رحلات إلى 12 رحلة أسبوعية، موضحا أن هناك ارتفاع فى أعداد الرحلات الوافدة للمطار من جميع الجنسيات.

وأضاف المصدر أن هناك ارتفاع فى عدد الرحلات البولندية ليصبح عددها 6 رحلات بولندية، و3 رحلات تشيكية، و2 من العاصمة الأوكرانية كييف، وأخرى من سويسرا وذلك بداية من الأسبوع المقبل، حيث يتم التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل المطار والتأكد من عدم دخول الركاب بدون تحليل ال pcr.

وتوقع الخبير السياحى عصام على أن يكون هناك انفراجة قريبة جدا بعد وصول اللقاح وبدأ توزيعه على الدول المختلفة، مؤكدا أن السياحة ستعود مجددا مع بداية العام الجديد، موضحا أن المنتجعات والفنادق والمزارات فى البحر الأحمر تتبع الإجراءات الاحترازية بدقة وبحذر شديد لسلامة النزلاء والعاملين به.

وتابع قال أبو الحجاج العمارى، خبير سياحى، بعد اكتشاف اللقاح وبدأ توزيعه بعد وصوله لمصر ستكون هناك هناك انفراجة كبيرة قريبا وإن السياحة المصرية تمرض ولا تموت وأن ، مؤكدًا أن سياح العالم ينتظرون الانطلاق للوصول لمصر وخاصة الأوروبين، ومن المتوقع أن تكون الانفراجة بداية الصيف المقبل.