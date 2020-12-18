فارس دسوقي بطلا لـ بلاك بول الدولية للاسكواش

حصل فارس دسوقى المصنف ال13 عالميا، على بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش بعد الفوز على، علي فرج المصنف الأول عالميا بنتيجة 3/2 .
حضر المباراة النهائية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش و محمد رائف مدير البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 13 ديسمبر الى 18 الجارى بمشاركة 32 لاعبا.
وعبر فارس دسوقى عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، قائلا: اجمل لحظات حياتى هى لحظة التتويج بالبطولات".
ووجه محمد رائف مدير عام البطولة الشكر لمن ساهم فى نجاح البطولة فى ظل اقامتها ومعاناة العالم من فيروس كورونا، مضيفا أن بطولة بلاك بول أصبحت واحدة من أهم سبع بطولات اسكواش فى العالم وتحظى على اهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية، مؤكدا أن بطولة بلاك للسيدات التى انتهت فعاليتها يوم 12 ديسمبر الماضى حققت نجاحا باهرا.