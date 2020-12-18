فارس دسوقي بطلا لـ بلاك بول الدولية للاسكواش

حصل فارس دسوقى المصنف ال13 عالميا، على بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش بعد الفوز على، علي فرج المصنف الأول عالميا بنتيجة 3/2 .





حضر المباراة النهائية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش و محمد رائف مدير البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 13 ديسمبر الى 18 الجارى بمشاركة 32 لاعبا .