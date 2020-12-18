"سيري يا".. جديد الفنان المغربي عصام كمال

قام الفنان المغربي عصام كمال بطرح أغنية جديدة من ألبومه "ماجيك"، الأغنية تحمل عنوان "سيري يا" من كلمات و ألحان "عصام كمال" و توزيع مشترك مع الموزع الشاب "كريم لوكيلي" في حين قام بإخراج الفيديو كليب الموهوب "يوسف أصواري".





يحمل العمل لمسة من التراث الشعبي المغربي حيث يمزج بين الأغنية الشعبية و عيطة زيان، مسقط رأس الفنان.





تم تصوير الفيديو كليب بالدار البيضاء تحت إشراف المخرج الشاب يوسف أصواري وبمشاركة الموديل خولة خماس.





تم طرح كليب "سيري يا" على القناة الرسمية لعصام كمال على اليوتيوب وعلى جميع المنصات الإلكترونية ابتداء من الاثنين 21 ديسمبر 2020.