حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق

أنقذت فِرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية السعودية مقيمًا مصري الجنسية من الغرق بشاطئ الصدف في الخُبر.





وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة، المقدم عمر بن محمد الأكلبي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ عملها المعتاد في الموقع شاهدت شخصًا في حالة غرق، وعلى الفور أنقذته، وعملت الإسعافات الأولية اللازمة، ونُقل بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران، وحالته الصحية جيدة.





وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين لأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدوَّنة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.





أكد وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إن 150 ألفًا سجلوا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.





وبين عسيري في تصريحات لفضائية العربية، أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح مشيرة إلى أنه سيتوفر نوعان أو 3 من اللقاح وفق ما تقره هيئة الدواء.





ويشار إلى أن المملكة بدأت أمس- المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف الذين تجاوزوا سن الـ65 عامًا والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.





وأظهرت لقطات مباشرة، وزير الصحة، توفيق الربيعة، وهو يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، معلنًا : اليوم بداية لانفراج أزمة.





وأشار إلى أن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد لإطلاق عملية التطعيم.