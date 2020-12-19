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برلمان

برلماني يطالب بمضاعفة ميزانية البحث العلمي وأجور الفرق الطبية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
البحث العلمي
البحث العلمي
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سماح أنور
قال النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن البحث العلمي هي الورقة الرابحة لأي دولة تريد التقدم والنمو الإقتصادي، وذلك لما له من أهمية بالغة في وضع الدول ضمن دائرة معينة وفق لمعدل الإبتكارات والأهتمام بالبحث والكشف عن مستجدات العصر الحديث في شتي المجالات.

طالب " البلتاجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة الإهتمام بالبحث العلمي ومضاعفة ميزانيته من قبل الدولة أو من خلال تحفيز المؤسسات البحثية علي تكلف مصروفات ومتطلبات الباحثين وتوفير البيئة والمناخ اللازم من حيث الإمكانيات المادية بما يهدف لرفع كفاءة التقنيات العلمية والإطلاع علي كل ما هو جديد بهذ المجال، فالعلم هو قوة العصر حاليا.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه لا يوجد دعم كافي للفرق لطبية سواء مادي أو معنوي، لذا يجب علينا تسليط الضوء علي مشكلات هذه الفئة لما برز دورها العظيم خلال الفترة الماضية في التعامل مع الجائحة، ومن ثم تخصيص نصيب لهم من الموازنة العامة يتمثل في ترقيات و حوافز وعلاوات وغيره .

وتابع النائب حديثه، قائلا: نعلم جيدا أن الدولة تحمل جبلا من المسئوليات علي عاتقها وهذا الأمر لابد أن يدفعنا إلي الإنفاق علي الأولويات وذلك لعدم أهدار إيرادات الميزانية العامة في أمور ليست علي قدر عال من الأمية.

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