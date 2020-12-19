تقدم الشيف أميرة شنب، طريقة عمل فيليه ستريبس بشكل جديد ومفيد لعشاق الفيلية ستربيس.

مقادير فيليه ستريبس

6 قطع لحم فيليه من غير دهون

فلفل أخضر حار

فلفل ألوان جوليان

بصل جوليان

كيوي جوليان

ثوم مفروم

بصل مبشور

زبدة

ملح وفلفل

زعتر فريش

أرز أصفر بالبسلة للتقديم

طريقة تحضير فيليه ستريبس

* تتبل اللحمة بصل مبشور وثوم وفلفل أخضر حار وزعتر بملح وفلفل

* تشوح في زبدة على النار

* في طاسة أخرى يشوح ثوم في زبدة وزيت ثم يضاف زعتر وفلفل ألوان وبصل جوليان

* ثم تضاف اللحمة وتترك على النار حتى تمام الطهي

* ثم تغرف في طبق التقديم وتقدم مع أرز أصفر بالبسلة

* ويزين بالكيوي فريش

* يقدم بالهنا

